Сотрудницу "Почты России" поймали на крупной афере

В Вилегодском районе Архангельской области начальника отделения "Почты России" поймали на крупной махинации. Афера вскрылась после проведения инвентаризации.

По предварительным данным, за несколько месяцев преступница присвоила себе порядка 270 тысяч рублей, а также лотерейные билеты, знаки почтовой оплаты и периодические издания. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей, передает Flashnord. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в УФПС Архангельский области, данный факт был выявлен сотрудниками почтамта в результате внутренней ревизии. УФПС оказывает полное содействие в расследовании дела. Сотрудник, допустивший правонарушение, уволен.