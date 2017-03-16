Почтальон украл пенсии и сбежал

В Архангельске работник "Почты России" сбежал из города вместе с деньгами, предназначенными для выплаты пенсионерам. Сумма украденного превысила 280 тысяч, передает Flashnord.

Почтальона обнаружили спустя двое суток, к тому времени мужчина успел потратить все деньги. В отношении сотрудника "Почты России" возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал вину и возместил ущерб в полном объеме.

Происшествие прокомментировали в Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Архангельской области. "Правонарушение выявлено в ходе проведения внутренней ревизии. Материалы были незамедлительно переданы в правоохранительные органы, а виновный сотрудник сразу же уволен", – сообщили в организации Dni.Ru. Инцидент не отразился на обязательствах "Почты России" перед клиентами: все выплаты ими были получены в срок и в полном объеме.