Старушка пыталась обчистить магазин по схеме из сериала

В городе Пугачев Саратовской области 72-летняя пенсионерка попыталась ограбить местный магазин. Однако в этом ей помешали приехавшие на место происшествия полицейские.

Стражи порядка задержали бабушку-хулиганку с поличным. Женщина собиралась обворовать местный магазин по схеме из любимого детективного сериала.

Пенсионерка вскрыла в универмаге дверь ломом. Зайдя в помещение, она пыталась похитить компьютерный монитор и деньги, хранившиеся в сейфе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Однако старушке не удалось уйти с наживой. На сработавшую сигнализацию прибыли стражи порядка, которые задержали злоумышленницу на месте преступления.

Оказалось, что она работала уборщицей в этом магазине. К преступлению женщина готовилась тщательно, заранее обдумывая каждый ход. Перед тем. Как идти на дело, бабулька посмотрела детективный сериал с описанием подобного ограбления.

Против пенсионерки возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемую ранее уже судили за преступление имущественного характера.

Это не первый случай за последнее время, когда пожилые люди решаются на подобные преступления. Напомним, недавно в торговом центре Калуги 85-летняя местная жительница разработала и воплотила в жизнь преступную схему. Чтобы украсть пакет с вещами, принадлежащий посетителю магазина, пенсионерка подбирала ключи от ячеек камер хранения и с легкостью открывала любой шкафчик.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За преступление пенсионерке может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.