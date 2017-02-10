Под Москвой грабители жестоко расправились с 82-летней женщиной

В подмосковном Жуковском обнаружено тело 82-летней женщины с множественными колото-резаными ранами. По данным следователей, на пенсионерку напали грабители: из квартиры пропали некоторые вещи.

По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летняя женщина и ее 62-летний муж, по месту жительства которых обнаружено похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело.