Под Москвой грабители жестоко расправились с 82-летней женщиной

В подмосковном Жуковском обнаружено тело 82-летней женщины с множественными колото-резаными ранами. По данным следователей, на пенсионерку напали грабители: из квартиры пропали некоторые вещи.
По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летняя женщина и ее 62-летний муж, по месту жительства которых обнаружено похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело.
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