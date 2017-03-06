Раздевшаяся за 15 тысяч студентка пожаловалась на травлю

Несовершеннолетняя студентка из Благовещенска, принявшая участие в эротическом конкурсе в ночном клубе, пожаловалась на общее осуждение и травлю. Раздевшаяся догола на публике 16-летняя девушка заявила, что против нее началась настоящая травля.

Студентка рассказала, что новость о ее ночном поведении очень быстро стала известна множеству людей. После появления эротического видео с ее участием в соцсетях девушку осудили одногруппники, вокруг нее стали распространяться сплетни.

Негативно отнеслись к участию во взрослом конкурсе и преподаватели колледжа, где учится девушка. Из-за травли она обратилась в полицию. "Наутро после вечеринки все одногруппники уже знали о произошедшем. Пересылали друг другу видеоролики и фотографии со мной. Очень быстро эта ситуация дошла до преподавателей, поползли слухи и осуждения", – цитирует студентку life.ru.

Из-за последствий своего необдуманного поступка несовершеннолетняя переехала из студенческого общежития в отчий дом. Кроме того, девушка собирается отчислиться из колледжа. Выигранные в эротическом конкурсе она от организаторов получила. Куда именно их потратит, героиня истории сообщать не стала.

Отметим, что на вечеринку для взрослых несовершеннолетняя смогла попасть по паспорту соседки по комнате из общежития. Однако перед участием в конкурсе организаторы не проверяли ее документы. Кроме того, девушка беспрепятственно покупала алкоголь, в который, по ее словам, что-то подмешивали, поэтому она себя не контролировала.