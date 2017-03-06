Школьница упала с шестого этажа в Челябинске

Ночью 5 марта во время вечеринки у друзей из окна на шестом этаже выпала 16-летняя девушка, передает URA.RU. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии: диагностированы сильные ушибы и пневмоторакс.

Это третий подобный случай в городе меньше чем за неделю. Так, 1 марта, сорвавшись с крыши недостроенного шестиэтажного дома, выжила 13-летняя школьница. Днем позже 13-летний мальчик упал с восьмого этажа и остался жив. По фактам случившегося проводится доследственная проверка.