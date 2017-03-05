В Дагестане уничтожили банду боевиков "ИГ"

В Дагестане в ходе спецоперации были нейтрализованы члены банды, связанной с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Трое боевиков были задержаны, один из злоумышленников – убит.

Бандиты планировали нападения на полицейских на территории республики. Во время проведения спецоперации никто из мирных жителей не пострадал, передает РИА Новости.