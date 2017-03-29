В Подмосковье пенсионер насмерть забил жену молотком

В поселке Донино Раменского района Подмосковья 79-летний мужчина в ходе ссоры ударил свою жену деревянным молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась.
После этого пенсионер поджог свой дом. Во время пожара мужчина получил термические ожоги верхних и нижних конечностей, спины и головы. В настоящее время за его жизнь борются медики.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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