В Подмосковье пенсионер насмерть забил жену молотком

В поселке Донино Раменского района Подмосковья 79-летний мужчина в ходе ссоры ударил свою жену деревянным молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась.

После этого пенсионер поджог свой дом. Во время пожара мужчина получил термические ожоги верхних и нижних конечностей, спины и головы. В настоящее время за его жизнь борются медики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Все обстоятельства инцидента устанавливаются.