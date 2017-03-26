Немецкие бизнесмены не боятся украинских санкций

Один из руководителей делегации немецкого бизнеса, которая прибыла в Крым Андреас Маурер, заявил, что предприниматели Германии не беспокоятся по поводу возможного внесения их имен в "черный список" Украины. Сегодня группа немецких политиков и предпринимателей посетила Крым.

"Если нас Украина внесет в санкционные списки, мы сможем с этим жить" – сообщил Маурер. Сейчас немецкие бизнесмены находятся в Ялте, они хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела на российском полуострове, сообщает Regnum.

В составе делегации главным образом – бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня – депутаты от партии "Левые". Делегация планирует ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встретиться в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сказал, что визиты в Крым иностранных делегаций позволяют "развеивать ужасные истории", которые сочиняются о жизни полуострова.