Немецкие бизнесмены не боятся украинских санкций

"Если нас Украина внесет в санкционные списки, мы сможем с этим жить" – сообщил Маурер. Сейчас немецкие бизнесмены находятся в Ялте, они хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела на российском полуострове, сообщает Regnum.
В составе делегации главным образом – бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня – депутаты от партии "Левые". Делегация планирует ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встретиться в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.
Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сказал, что визиты в Крым иностранных делегаций позволяют "развеивать ужасные истории", которые сочиняются о жизни полуострова.
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