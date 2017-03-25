В ДТП с детьми в Подмосковье погибли два родных брата-боксера

Выяснились подробности страшного ДТП в Луховицком районе Подмосковья. Жертвами автоаварии стали два родных брата и их одноклассник.

Дети ехали на соревнования. Подающие надежды спортсмены были неоднократными победителями и призерами детских турниров по боксу. Одному из мальчиков через несколько дней должно было исполниться 12 лет. В настоящее время за жизнь четвертого ребенка борются врачи. Пострадавший мальчик находится в реанимации.

"Трое детей на моих руках умерли, ничего не смог сделать, несмотря на то, что все внешне целые были, я подъехал примерно через 10 минут – уже времени много утекло", – написал в соцсети "Вконтакте" очевидец трагедии.

В момент столкновения с "Газелью" за рулем Renault находился 29-летний тренер. Мужчина работает в рязанской ДЮСШ, передает Life.ru. "Водитель Renault практически не получил ранений, удар пришелся на две правые двери и переднее крыло", – рассказал свидетель ДТП.

По словам очевидца, водитель "Газели" после аварии был в ступоре. "Его просто понесло на встречку, скорее всего уснул", – предположил мужчина.

Как писали Dni.Ru в Московской области на 143-м километре трассы М5 грузовая "Газель" в лоб протаранила автомобиль Renault. Жертвами аварии стали три человека. Все погибшие – дети в возрасте 12-13 лет, находившиеся в легковушке.

