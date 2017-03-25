Трое детей погибли в жутком ДТП в Подмосковье
Жертвами аварии стали три человека. Все погибшие – дети в возрасте 12-13 лет, находившиеся в легковушке. Также при столкновении двух автомобилей пострадал один несовершеннолетний в возрасте 13 лет.
Трагедия произошла вблизи деревни Врачово Луховицкого районна Подмосковья. Грузовой автомобиль двигался со стороны Рязани, передает ТАСС.
"В 08:20 водитель, управляя автомобилем "Газель", по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault", – сообщили в полиции.
По предварительным данным, водитель "Газели" не пострадал. В настоящее время на месте автоаварии работают правоохранители. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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