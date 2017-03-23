Девушка разбилась насмерть во время онлайн-трансляции в соцсети
Поездка с использованием гаджета стала роковой для жительницы Казани. Она вела прямую трансляцию в соцсети "ВКонтакте". "Девушка не выбрала безопасную скорость и вышла в результате на встречную линию. В результате столкновения со встречным транспортом водитель автомобиля скончалась на месте ДТП", – цитирует представителя пресс-службы ГИБДД Life.ru.
Видео предназначено для лиц, старше 18 лет!
Вскрылись факты о темной стороне личности погибшего политика
Близкий к президенту журналист приоткрыл завесу тайны
Похоже, коварные планы украинских властей оказались под угрозой
Оперная дива считает жестокие слова родительницы "запредельными"