В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин

Страстный поцелуй двух посетителей караоке-бара в Махачкале попал на камеры видеонаблюдения. Дагестанцы объявили на них охоту.

Видео активно обсуждается в социальных сетях, сообщает Life.ru. Многие пользователи считают, что увеселительное заведение, в котором допускаются подобные ситуации, необходимо закрыть. Часть посмотревших запись с камер призывает найти любовников и расправиться с ними. Однако некоторые не верят, что такая ситуация могла произойти в Махачкале.