В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
Видео активно обсуждается в социальных сетях, сообщает Life.ru. Многие пользователи считают, что увеселительное заведение, в котором допускаются подобные ситуации, необходимо закрыть. Часть посмотревших запись с камер призывает найти любовников и расправиться с ними. Однако некоторые не верят, что такая ситуация могла произойти в Махачкале.
21-летний актер надеется пленить звезду автомобилем
Оперная дива Мария Максакова отказалась общаться со своей мамой
В Киеве прощаются с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым
Девушку зовут Мария и она моложе режиссера