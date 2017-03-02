Мединского попросили разобраться с задержками зарплаты

"Убедительно прошу вас обратить особое внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг невыплаты заработной платы сотрудникам учреждений", – цитирует Flashnord обращение депутата Госдумы Сергея Боярского к министру культуры России Владимиру Мединскому. Он заметил, что проблема имеет систематический характер. В частности, задержка зарплаты наблюдается более чем в десяти вузах Москвы и Санкт-Петербурга. "Пагубная тенденция к остаточному финансированию творческой жизни нашей страны грозит массовым оттоком ценных кадров из сферы культуры и ее последовательным разрушением", – уверен депутат.

Сергей Боярский отметил, что зарплаты работников сферы культуры и так зачастую небольшие, вдобавок ко всему планируется сокращение финансирования. "И невыплата даже таких денег выглядит как форменное издевательство, особенно на фоне фееричных по своему масштабу объемов финансирования некоторых фильмов, которые финансировал государственный бюджет", – подчеркнул он.