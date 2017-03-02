Убитого мужчину нашли в ящике для белья в коммуналке

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в ящике для белья в коммунальной квартире в доме №10 на улице Маркина в Петроградском районе Санкт-Петербурга, пишет "Газета.ru". Сообщается, что на вид жертве от 20 до 30 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".