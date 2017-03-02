Уралец лишился Lexus из-за долгов бывшей жены

В Екатеринбурге за долг, превышающий миллион рублей, арестовали Lexus NX 300 H, половина которого принадлежит 45-летней местной жительнице. Второй половиной машины владеет ее бывший муж – через суд они оформили совместное владение.

"Когда подъехали судебные приставы, мужчина закрылся в автомобиле", – цитирует URA.RU пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по региону. Долгое время экс-супруг должницы молча сидел в Lexus. В итоге его уговорили выйти, и машина была эвакуирована на ответственное хранение. Операция попала на видео.