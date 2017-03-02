Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках
"Вот так "радушно" вчера встречали спортсменов-параолимпийцев в чебоксарском аэропорту. А все потому, что обещанный еще год назад "инвалифт" не куплен", – подписал автор ролик, размещенный в соцсети Instagram.
На кадрах видно, с каким трудом мужчина спускается по трапу, но никто из работников воздушной гавани даже не пытается ему помочь. Этим пассажиром оказался 33-летний чемпион России по легкой атлетике Замир Шкахов. Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку, передает Life.ru.
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