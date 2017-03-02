Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках

Инцидент в международном аэропорту Чебоксары зафиксировали видеокамеры. Параолимпиец был вынужден на руках спускаться по грязному трапу самолета.

"Вот так "радушно" вчера встречали спортсменов-параолимпийцев в чебоксарском аэропорту. А все потому, что обещанный еще год назад "инвалифт" не куплен", – подписал автор ролик, размещенный в соцсети Instagram.

На кадрах видно, с каким трудом мужчина спускается по трапу, но никто из работников воздушной гавани даже не пытается ему помочь. Этим пассажиром оказался 33-летний чемпион России по легкой атлетике Замир Шкахов. Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку, передает Life.ru.



