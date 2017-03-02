Чиновник проиграл бюджет села в онлайн-покер

В Томской области материально-ответственный работник администрации села обвиняется в хищении средств бюджета. По версии следствия, чиновник украл 180 тысяч рублей и проиграл их в онлайн-покер.

Как выяснилось, работник администрации Вавиловского сельского поселения Томской области, пользуясь служебным положением, похищал бюджетные средства с мая по декабрь 2016 года. Всего чиновник украл более 180 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

В эту сумму вошли деньги, поступившие в кассу администрации от населения в счет оплаты за аренду земли и имущества, а также средства, предназначенные для выплаты заработной платы коллегам обвиняемого. При этом, весь похищенный бюджет азартный чиновник проиграл в онлайн-покер PokerStars.

Пытаясь скрыть преступление, сотрудник администрации попытался взять кредит в банке, однако там ему отказали. В отношении обвиняемого заведено уголовное дело. Отмечается, что в ходе следствия недобросовестный чиновник полностью признал свою вину и в полном объеме возместил украденные деньги.

Ранее сообщалось о том, что в Саратове по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность" судят бывшего начальника отдела технического и хозяйственного обеспечения государственного архива области. По версии следствия, 28-летний молодой человек похитил раритетные церковные книги, а затем продавал их через сайт "Авито". Общая стоимость похищенного оценивается в 1,23 миллиарда рублей.