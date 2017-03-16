Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)

Жители Ярославля на днях стали свидетелями необычной спасательной операции. Очевидцам удалось снять на видео, как мужчина пытается "выудить" своего питомца, выпавшего из окна.

При падении кот приземлился на крышу магазина, спуститься на которую у хозяина не было возможности. Чтобы помочь бедолаге, мужчина соорудил своеобразную ловушку. Он привязал к веревке кошачий домик, спустил его вниз и ждал, когда его любимец, нагулявшись, наконец заберется в импровизированный "лифт".

Однако поймать животное ярославцу удалось не сразу. Сначала мужчина пытался "выудить" кота с балкона, затем попробовал спустить ловушку из окна. Но возвращаться домой пушистый беглец не собирался. В итоге все закончилось благополучно: после долгого ожидания терпеливого спасателя кот все же залез в свой домик и тут же был поднят наверх.