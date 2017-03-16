Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
При падении кот приземлился на крышу магазина, спуститься на которую у хозяина не было возможности. Чтобы помочь бедолаге, мужчина соорудил своеобразную ловушку. Он привязал к веревке кошачий домик, спустил его вниз и ждал, когда его любимец, нагулявшись, наконец заберется в импровизированный "лифт".
Однако поймать животное ярославцу удалось не сразу. Сначала мужчина пытался "выудить" кота с балкона, затем попробовал спустить ловушку из окна. Но возвращаться домой пушистый беглец не собирался. В итоге все закончилось благополучно: после долгого ожидания терпеливого спасателя кот все же залез в свой домик и тут же был поднят наверх.
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