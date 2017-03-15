"Жигули" сбили школьника на зебре в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик, переходивший дорогу по зебре, попал под колеса автомобиля ВАЗ-2107. Школьник госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РИА ФАН.

По словам врачей, всю дорогу до больницы мальчик твердил, что не нарушал ПДД и дождался зеленого сигнала светофора. Очевидцы сообщили, что водитель "Жигулей" после ДТП пытался оказать помощь ребенку.