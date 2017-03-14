Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену

Сотрудница приемного отделения отправила в похоронную службу недостоверную информацию о смерти пациентки. Прибывшие по месту жительства женщины работники сферы ритуальных услуг сообщили печальную весть мужу "покойной".

В конце 2016 года в одну из городских больниц одновременно поступили две женщины-однофамилицы. Одна из них скончалась в начале января 2017 года, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Старшая медсестра приемного отделения, пользуясь служебным положением, передала информацию о гибели пациентки работникам сферы ритуальных услуг. Позднее выяснилось, что она ошибочно отправила им по sms данные живой однофамилицы. Среди прочего, она предоставила им неверный адрес "покойной".

Вскоре к дому мужа однофамилицы приехали сотрудники ритуальной службы. Они сообщили ему о смерти супруги и предложили свои услуги по организации похорон.

По факту инцидента тульская прокуратура провела проверку действий медицинских работников. В пресс-службе ведомства отметили, что медики были обязаны хранить "врачебную тайну". В результате правоохранители установили факт нарушения прав пациентки медицинского учреждения "на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".

Напомним, в 2016 году родственники 80-летней женщины "похоронили" ее и лишили квартиры, пока она лечилась в больнице. Злоумышленники якобы "опознали труп" пенсионерки, а затем начали оформлять ее жилплощадь в собственность третьих лиц.