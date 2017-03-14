Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену

Юлия Самойлова едет на Евровидение Страсти вокруг Шурыгиной Скандал на "Минуте славы" Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Четверг 16 марта
Лента новостей
19:37
Захарченко от радости сломал кровать
19:32
Илюмжинов встретился с инопланетянами
19:05
На юго-востоке Москвы водитель внедорожника сбил ребенка
19:00
Коммунисты выступили против Зюганова и Навального
18:41
В России хотят запретить продажу табака
18:33
Из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину
18:27
Сеть взорвал ролик о Крыме
18:18
Как культура сближает Россию и Германию
17:55
Путин высказался о повышении пенсионного возраста
17:40
Порошенко срывает захоронение Ленина
17:15
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"
17:14
Собчак сообщила о трагедии
16:57
"Холостяк" снялся голым в туалете
16:48
Известный актер рассказал о романе с Марией Ароновой
16:43
Французы в ужасе от нового теракта в Париже
16:37
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека
16:35
Путин сделал Меркель подарок
16:29
Почему россияне перестают выезжать за границу
16:19
Родившая звезда "Дома-2" оказалась на грани нищеты
16:19
Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой
15:59
В Москве пройдет четвертый сезон Emporio Music Fest
15:48
Романец внезапно рассталась с Гусевым
15:45
"Почта России" переименовала в Гендальфа ученого Гельфанда
15:44
Зачем Александру Ревве карлики
15:34
Фестиваль "Весна" станет праздником для любителей спорта
15:21
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
15:14
Тарасов довел Бузову на шоу Гордона
14:55
Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
14:51
В штаб-квартире МВФ в Париже взорвался конверт
14:48
Россияне получили вторые зимние каникулы
14:48
Елизавета II дала добро на развал ЕС
14:45
Володин позвал французских депутатов еще раз приехать в Крым
14:42
Канал ТВ-3 установил рекорд
14:35
Порошенко ввел санкции против российских банков
14:27
Почему 49-летний Киркоров одевается как подросток
14:09
Названа главная причина возникновения рака
13:59
Ксенофонтову оправдали за жестокое избиение мужа
13:42
Муж Бородиной показал лицо младшей дочки
13:34
Сумасшедший день Владимира Путина
13:29
Значение имени Владислав
13:28
Захарова "натравила" НАТО на Петросяна
13:24
Горан Брегович возвращается в Москву
13:24
В Москве открыли три новые станции метро
13:19
Дана Борисова заперлась дома из-за изменившейся внешности
13:17
Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа
13:16
Школьник получил травму головы на горке в Москве
13:12
На Западе назвали главное оружие Путина
13:00
Хомяк в собственном домике покорил соцсети (видео)
12:37
Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу
12:25
Шокированный ЕС требует от Украины объяснений
12:19
Аманда Сейфрид жестко ответила на слив ее "голых" фото
12:14
Беременную модель насмерть сбил поезд
12:11
Кума Порошенко назвала Юлию Самойлову "уродством"
12:07
Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника (видео)
11:58
Разъяренный Трамп пообещал напасть на российский флот
11:36
Известного актера в центре Москвы избил гопник с кастетом
11:27
В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы
11:15
Анжелика Агурбаш о платье по цене квартиры
11:12
Грабители в масках обчистили автосалон в Москве
11:04
Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым
11:02
Чемпиона мира зарезали в драке со студентами
10:58
Собянин позвал москвичей прибраться в столице
10:50
Топалов воссоединился с Лазаревым после разрыва с женой
10:49
Помощник Рогозина попал в реанимацию
10:30
Ученые разложили по полочкам ДНК русского
10:21
ЦБ лишил лицензий две страховые компании
10:17
Актриса Олеся Железняк в рабстве у ипотеки
10:03
Россиян лишат анонимности в Сети
09:55
В Москве пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017"
09:47
Савченко третий день подряд носит одно платье
09:45
Москвич умер от сердечного приступа на кладбище
09:42
Лобода: От Пугачевой я такого не ожидала
09:23
В квартире в центре Москвы нашли труп
09:21
Постпред США в ООН выступила против Трампа
09:12
Бывший начальник рассказал о скромности миллиардера Захарченко
09:01
Хипстер Климкин повеселил Украину
09:00
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
08:59
Дети Анджелины Джоли взволновали своим плохим видом
08:45
"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления
08:32
Пробка в 17 километров парализовала МКАД
08:28
Водитель иномарки сбил ребенка на севере Москвы (видео)
08:25
Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
08:23
Россиян ограничат в правах на пенсию
08:10
Известного актера жестоко избили в центре Москвы
07:57
На западе Москвы врачи скорой застряли в лифте с пациентом
22:02
Режиссер "Шестого чувства" разочаровал новым фильмом
22:02
В центре Москвы водитель сбил ехавшую по зебре на самокате девушку
21:56
В Зеленограде в ДТП с маршруткой пострадали трое
21:49
Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день
21:38
Ревнивая жена показала "кузькину мать" мужу и любовнице (видео)
21:37
СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154
21:10
Известная модель показала катающийся по тротуару в Москве Galendewagen
21:08
Горбачевым и его женой руководили извне
21:05
Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"
20:44
Эмма Уотсон отреагировала на кражу ее "голых" фото
20:40
Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину
20:29
"Маша и Медведь" повторил рекорд YouTube (видео)
20:23
Москвич пытался ограбить Сбербанк с помощью записки
20:08
Дети насмерть запинали фламинго в зоопарке
20:08
Названы преимущества интима в отпуске
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Лукашенко нанес коварный удар по России
От семьи Фриске отрекся адвокат
Бузова исповедалась Барановской
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
Регионы

Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену

Фото: GLOBAL LOOK press/Arco Images
Сотрудница приемного отделения отправила в похоронную службу недостоверную информацию о смерти пациентки. Прибывшие по месту жительства женщины работники сферы ритуальных услуг сообщили печальную весть мужу "покойной".
прочитано 1695 раз

В конце 2016 года в одну из городских больниц одновременно поступили две женщины-однофамилицы. Одна из них скончалась в начале января 2017 года, сообщается на сайте областной прокуратуры.

ПО ТЕМЕ

Юноша очнулся по дороге на собственные похороны

За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн

10 самых страшных врачебных ошибок

Старшая медсестра приемного отделения, пользуясь служебным положением, передала информацию о гибели пациентки работникам сферы ритуальных услуг. Позднее выяснилось, что она ошибочно отправила им по sms данные живой однофамилицы. Среди прочего, она предоставила им неверный адрес "покойной".

Вскоре к дому мужа однофамилицы приехали сотрудники ритуальной службы. Они сообщили ему о смерти супруги и предложили свои услуги по организации похорон.

По факту инцидента тульская прокуратура провела проверку действий медицинских работников. В пресс-службе ведомства отметили, что медики были обязаны хранить "врачебную тайну". В результате правоохранители установили факт нарушения прав пациентки медицинского учреждения "на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".

Напомним, в 2016 году родственники 80-летней женщины "похоронили" ее и лишили квартиры, пока она лечилась в больнице. Злоумышленники якобы "опознали труп" пенсионерки, а затем начали оформлять ее жилплощадь в собственность третьих лиц.

Автор: Константин Улюкаев14 марта 2017, 20:15

комментарии

Политика

Путин сделал Меркель подарок
Елизавета II дала добро на развал ЕС
Володин позвал французских депутатов еще раз приехать в Крым
Сумасшедший день Владимира Путина

Шоу-бизнес

Мама о роковой прививке Юлии Самойловой
Вика Дайнеко прокомментировала свою госпитализацию
"Холостяк" снялся голым в туалете
Как изменилась Оксана Федорова

Проишествия

Французы в ужасе от нового теракта в Париже
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
Беременную модель насмерть сбил поезд

Lifestyle

Почему россияне перестают выезжать за границу
Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой
Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу
В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы
Шоу-бизнес

Ксенофонтову оправдали за жестокое избиение мужа

Суд поставил точку в громком деле актрисы из сериала "Кухня"
Шоу-бизнес

Тарасов довел Бузову на шоу Гордона

Услышав слова бывшего мужа, телеведущая не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Родившая звезда "Дома-2" оказалась на грани нищеты

Молодая мать осталась с ребенком на руках и без денег
Шоу-бизнес

Романец внезапно рассталась с Гусевым

Новость о разрыве красивой пары стала шоком для поклонников

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа
Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
Родители в шоке от лесби-вечеринки в детском саду (видео)
Тело ребенка два года пролежало на школьном дворе
Пьяный в стельку чиновник устроил скандал в Кирове (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru