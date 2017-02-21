Юноша очнулся по дороге на собственные похороны

В штате Карнатака, в Индии произошел необычный случай. Молодой человек, которого считали мертвым, "ожил" по дороге к месту погребения.

Эта история началась месяц назад, когда 17-летнего Кумара Маревада, жителя индийской деревни Дарвад в районе Марагунди, укусила бродячая собака. После этого неприятного инцидента у молодого человека несколько недель держалась высокая температура. Когда состояние Кумара резко ухудшилось, он был госпитализирован.



Врачам пришлось подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет местная газета Times of India. Медики объяснили родственникам юноши, что инфекция распространилась по всему телу и без аппарата он не выживет. Однако семья не могла позволить себе дорогостоящее лечение и забрала молодого человека домой.

Болезнь продолжала развиваться. Обнаружив Кумара без признаков движения и дыхания, близкие юноши решили, что он умер.

Безутешные родственники организовали похороны в соответствии с национальными обычаями. Когда до места проведения церемонии траурной процессии оставалось пройти около двух километров, "покойник" открыл глаза, зашевелил руками и ногами и часто задышал.

Вскоре Кумар был доставлен в больницу. Из-за тяжелого состояния его вновь подключили к аппарату жизнеобеспечения. По мнению врачей, у юноши развился менингоэнцефалит – инфекция, вызванная укусом собаки.

Похожий случай произошел ранее в Польше. Как писали Дни.Ру, там после 11 часов пребывания в морге ожила пенсионерка. Сотрудников судебно-медицинского учреждения вверг в ужас черный мешок с мертвой старушкой, который зашевелился. За свою ошибку медики были привлечены к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что пожилой китаец проснулся в гробу на собственных похоронах. Инцидент произошел в китайском уезде Цзюньлянь провинции Сычуань. На самом деле мужчина был физически истощен, в связи с чем он много спал. "Покойник" очнулся спустя восемь часов после начала траурной церемонии.