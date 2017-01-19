За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн

Расстрел бизнесмена в центре Москвы Последние дни Обамы Трагедия в семье Королевой Крещенские купания Дом-2
Регионы

Уралец похитил школьницу ради дозы

Сосед задержанного предположил, что он хотел потребовать за девочку выкуп
Регионы

Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)

В момент возгорания собака и кот находились в квартире одни

партнеры
Четверг 19 января
Лента новостей
10:07
В Москве вылетевшая на тротуар машина сбила трех человек
10:03
Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"
09:59
Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов
09:49
Ассанж отказался ехать в США
09:44
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
09:44
Возлюбленный Ольги Солнце из "Дома-2" об их романе
09:39
Дети погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Индии
09:31
На заводе в Петербурге произошел взрыв
09:25
Трампа заподозрили в победе за счет пенсионеров из России
09:10
На месте пожара в Тюмени найдено тело
09:04
В Братске мать задушила двух детей одеялом
08:34
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере
08:20
Юлия Высоцкая: Я всегда плачу
08:13
В попытке убить водителя Lexus подозревают бизнесмена
08:00
Кровавые итоги: что Обама сделал с миром
21:51
В центре Москвы насмерть замерз мужчина
21:47
Джордж Буш – старший попал в реанимацию
21:30
На покупку алкоголя введут новые ограничения
21:14
Названы первые указы Трампа
20:57
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
20:27
Фадеев о панике из-за исчезновения Савичевой
20:25
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена
20:20
На юго-западе Москвы ограбили ломбард
20:01
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена
19:44
Главные красавицы Большого театра
19:30
48-летняя Валерия в бикини произвела фурор
19:25
Спецслужбы подкупили модель за молчание о связи с королем
19:18
На севере Москвы разбился промышленный альпинист
19:16
Катя Гордон об интиме во время беременности
19:09
Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
19:04
Савченко обвинили в госизмене
18:51
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв
18:32
Зюганова меняют на молодого
18:25
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц
18:24
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы
18:17
Мужчин лишают искушений в Крещение
18:13
В центре Москвы мужчине в Lexus прострелили голову
18:08
Воля замахнулся на Утяшеву ногой
18:05
Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии
17:48
Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
17:33
Значение имени Дмитрий
17:33
Гонконгский грипп начал убивать россиян
17:29
Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"
17:21
Лоза оценил прелести 52-летней Апиной
17:21
Валентин Гафт обиделся на украинцев
17:15
Принципы элементарной финансовой грамотности
17:14
Трамп получил гневное послание
17:14
В Москве хотят установить памятник мигрантам
17:07
На МКАД грузовик столкнулся с иномаркой
16:53
Прокурор взялся за оскандалившуюся Рынску
16:46
Добрынин и Чусова решили вместе идти по жизни
16:40
В России рухнули цены на iPhone 7
16:37
Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу
16:33
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
16:27
Автоледи заблокировала дорогу у стен Кремля (видео)
16:19
Любовь толкнула Захарченко на убийства
16:19
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
16:19
Мама вспомнила жуткую смерть Полищук
16:17
Экстремал прокатился на крыше поезда подземки (видео)
16:13
Почему жизнь двоечников складывается лучше отличников
16:11
Заподозренная в беременности Михалкова отказалась от купания
16:06
Сменившая пол известная модель показала прелести
16:03
Lada Priora захватила Северный Кавказ
15:52
Крещенские купания звезд
15:45
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
15:27
Ревнивый москвич расстрелял соперника на свидании
15:20
Устроившего "свадебные гонки" полицейского уволили со службы
14:51
Сменивший пол Пежич показал женские прелести
14:43
Володин предложил показать ЕС ужасы войны в Сирии
14:42
Брошенная жена Джигарханяна дала первое интервью
14:24
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях
14:21
Киев приготовил новый газовый демарш
14:12
Участников "Дома-2" обозвали в Госдуме
14:09
Почему Джек Николсон уходит на пенсию
14:00
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро
13:46
Когда поженятся Бондарчук и Андреева
13:45
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
13:40
Захаровой пришлось извиняться за Лаврова
13:31
Названа новая опасность диабета
13:29
Cобчак шокировала мать методами воспитания сына
13:28
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым
13:24
В Москве рабочий упал с шестого этажа
13:10
Зэки Миша и Витюша показали в Сети тюремную жизнь
13:07
Актриса Юлия Ауг о кредитном рабстве
13:02
В центральной Италии произошло сильное землетрясение
13:02
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
13:00
Американские байкеры пересели на "Уралы" с водкой
12:57
Россияне массово отказываются от ипотеки
12:48
Киев сжалился над скорбящей Наташей Королевой
12:43
Москвичи разыграли кражу телефона ради страховки (видео)
12:31
Шарлиз Терон делает из сыновей девочек
12:31
Нагиев: Тараканы в голове Бузовой продолжают пировать
12:30
Гусев из "Дома-2" уехал из страны с сыном и любовницей
12:29
Кристина Орбакайте насмешила поклонников
12:23
Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу
12:16
Где в мире самый дешевый бензин
12:13
"Киргизской Божене Рынске" устроили травлю
12:08
Правительственные часы в Думе станут качественнее
12:06
Затянувшаяся агония пешек Обамы
12:05
Воронежская певица получила мировое признание
﻿

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить
Регионы

За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Сахалинская больница выплатит пациентке 1,3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации за незаконные действия врачей. Медики по ошибке удалили женщине здоровую почку.
прочитано 597 раз

"В результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган – почку", – заявили в областной прокуратуре. Суд первой инстанции признал факт нанесения тяжелого вреда здоровью по ошибке врачей и постановил взыскать с сахалинской больницы 1,3 миллиона рублей в пользу компенсации морального вреда, сообщает агентство "Интерфакс".

ПО ТЕМЕ

Корпоратив сотрудников психбольницы закончился массовой дракой

Девочка случайно воткнула себе в сердце иглу

Мужчина приклеил к телу 94 iPhone

"Проведенная в рамках судебного разбирательства судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве было принято врачами медицинского учреждения без достаточных к тому оснований", – говорится в сообщении. Медики повредили правую почку пациентки, в связи с чем срочно потребовалась операция по ее удалению.

Руководство медицинского учреждения попыталось обжаловать вердикт в вышестоящем Сахалинском областном суде. Однако, по данным прокуратуры, "суд апелляционной инстанции согласился с правильностью решения городского суда и оставил его без изменения".

Напомним, ранее врач Мариинской больницы в Санкт-Петербурге отказался незамедлительно оказать помощь истекающему кровью мужчине. "Ругаться дома будете. Рот закрыли, спокойно присели", – сказал он компании мужчин, требовавшим медицинской помощи для пострадавшего.

В свою очередь в руководстве медицинского учреждения отметили, что "пациента – как только его привезли – сразу же осмотрели врачи, забрали его в операционную и прооперировали". "У мужчины – проникающее ранение в живот, ранение почки", – заявил главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов.

Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Кондраков, попросивший мужчин "закрыть рот", раскритиковал поведение посетителей больницы. "Банальная для нас ситуация, когда такое агрессивное отношение к медицинским работникам. Хотя никаких проблем там не было с точки зрения оказания медицинской помощи. Конечно, люди находились в состоянии возбуждения, шумели, но помощь была оказана абсолютно вовремя", – цитирует его Life.ru.

Автор: Константин Улюкаев19 января 2017, 09:19

комментарии

Политика

Савченко обвинили в госизмене
Зюганова меняют на молодого
Захаровой пришлось извиняться за Лаврова
Затянувшаяся агония пешек Обамы

Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Солнце из "Дома-2" об их романе
Звезда "Дома-2" оголила грудь во время ныряния в прорубь
Юлия Высоцкая: Я всегда плачу
Фадеев о панике из-за исчезновения Савичевой

Проишествия

Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
В Москве задержан дебошир с автоматом

Lifestyle

Валентин Гафт обиделся на украинцев
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
Почему Джек Николсон уходит на пенсию
Шоу-бизнес

Обманутые жены ответили Прокловой

Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
Шоу-бизнес

Киев сжалился над скорбящей Наташей Королевой

СБУ разрешила певице приехать на похороны бабушки
Политика

Кровавые итоги: что Обама сделал с миром

Лауреат премии мира чуть не начал третью мировую войну
Шоу-бизнес

Брошенная жена Джигарханяна дала первое интервью

Супруга обвинила народного артиста в многочисленных изменах

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Сменившая пол известная модель показала прелести
Главные красавицы Большого театра
Крещенские купания звезд
Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

Спорт

Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Регионы

Уралец похитил школьницу ради дозы
Вдова "выселила" свекровь из могилы
Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом
Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru