За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн

Сахалинская больница выплатит пациентке 1,3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации за незаконные действия врачей. Медики по ошибке удалили женщине здоровую почку.

"В результате врачебной ошибки женщине незаконно удалили здоровый орган – почку", – заявили в областной прокуратуре. Суд первой инстанции признал факт нанесения тяжелого вреда здоровью по ошибке врачей и постановил взыскать с сахалинской больницы 1,3 миллиона рублей в пользу компенсации морального вреда, сообщает агентство "Интерфакс".

"Проведенная в рамках судебного разбирательства судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве было принято врачами медицинского учреждения без достаточных к тому оснований", – говорится в сообщении. Медики повредили правую почку пациентки, в связи с чем срочно потребовалась операция по ее удалению.

Руководство медицинского учреждения попыталось обжаловать вердикт в вышестоящем Сахалинском областном суде. Однако, по данным прокуратуры, "суд апелляционной инстанции согласился с правильностью решения городского суда и оставил его без изменения".

Напомним, ранее врач Мариинской больницы в Санкт-Петербурге отказался незамедлительно оказать помощь истекающему кровью мужчине. "Ругаться дома будете. Рот закрыли, спокойно присели", – сказал он компании мужчин, требовавшим медицинской помощи для пострадавшего.

Выпущен из лепрозория.

Ошибка врачей спасла человека и погубит город))

Джон Шемякин — Renacuajo (@sidom29) 21 октября 2016 г.

В свою очередь в руководстве медицинского учреждения отметили, что "пациента – как только его привезли – сразу же осмотрели врачи, забрали его в операционную и прооперировали". "У мужчины – проникающее ранение в живот, ранение почки", – заявил главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов.

Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Сергей Кондраков, попросивший мужчин "закрыть рот", раскритиковал поведение посетителей больницы. "Банальная для нас ситуация, когда такое агрессивное отношение к медицинским работникам. Хотя никаких проблем там не было с точки зрения оказания медицинской помощи. Конечно, люди находились в состоянии возбуждения, шумели, но помощь была оказана абсолютно вовремя", – цитирует его Life.ru.