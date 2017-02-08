Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара

Жительница поселка Анискино Щелковского района выкинула в окно шестерых детей, чтобы спасти их от гибели. Сама многодетная мать не сумела вовремя выбраться из горящего дома и получила сильные ожоги.

По словам мужа Натальи Фокиной Вадима, пожар разгорелся так быстро, что она успела только выкинуть в окно детей. Многодетная мать с ожогами 50% тела была срочно доставлена в реанимацию, передает Life.ru. Пострадавшая пришла в сознание лишь через десять дней.

"Я была в комнате, укладывала младшего ребенка. Почувствовала запах дыма и увидела, что на кухне горит потолок. Я закричала и велела детям всем бежать ко мне. Открыла окно и начала по одному высаживать детей. Когда они уже были на улице, я развернулась и хотела взять документы, но на меня упал пластиковый потолок", – вспомнила Наталья.

Дети находятся в реабилитационном центре. Отец не может забрать их – не позволяют жилищные условия. По словам Вадима, у них осталась лишь однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров.

"Даже три двуспальных кровати я при всем желании не размещу. Я был вынужден уволиться с работы, потому что восстанавливаю документы, которые сгорели", – пояснил он. Вадим и Наталья надеются на помощь областной администрации.

