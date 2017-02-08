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Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
По словам мужа Натальи Фокиной Вадима, пожар разгорелся так быстро, что она успела только выкинуть в окно детей. Многодетная мать с ожогами 50% тела была срочно доставлена в реанимацию, передает Life.ru. Пострадавшая пришла в сознание лишь через десять дней.
"Я была в комнате, укладывала младшего ребенка. Почувствовала запах дыма и увидела, что на кухне горит потолок. Я закричала и велела детям всем бежать ко мне. Открыла окно и начала по одному высаживать детей. Когда они уже были на улице, я развернулась и хотела взять документы, но на меня упал пластиковый потолок", – вспомнила Наталья.
Дети находятся в реабилитационном центре. Отец не может забрать их – не позволяют жилищные условия. По словам Вадима, у них осталась лишь однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров.
"Даже три двуспальных кровати я при всем желании не размещу. Я был вынужден уволиться с работы, потому что восстанавливаю документы, которые сгорели", – пояснил он. Вадим и Наталья надеются на помощь областной администрации.
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