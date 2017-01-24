Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии.

"Пожар в 20:28 был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – сообщается на официальной странице Twitter столичного управления МЧС.

ТЦ РИО на большой Черемушкинской горит, надеюсь никто не пострадал там pic.twitter.com/DSpVOcXWSP — анатолий ноготочки�� (@A_Kapustin) 24 января 2017 г.

Фильм с огоньком ������ #пожар #пожаррио #эвакуация Видео опубликовано Ю.Г. — обратная сторона. (@garber_) Янв 24 2017 в 9:07 PST

Однако пользователи социальных сетей успели испугаться из-за пожара в торговом центре. "Как страшно осознавать, что несколько часов назад была в РИО, который в эту минуту буквально горит дотла..." – пишет один из них в Twitter.

Ранее стало известно о причинах возгорания. "Пожар пластиковой обшивки фасада здания торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидирован. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. метров. Сотрудники МЧС проветривают помещения комплекса от дыма, пострадавших не выявлено", – цитирует ТАСС пресс-службу спасателей.

РИО около общаги горит. Где я теперь буду вино покупать ? — Krasnaya Pyatka (@DaryaSurovova) 24 января 2017 г.

"Четыре пожарных машины не могли подъехать к месту – как обычно, пробки, машин еще на парковке понаставили", – сообщает источник радиостанции "Говорит Москва". Во время пожара из торгового центра было эвакуировано около 500 человек.

Напомним, 16 января 2017 года в центре Москвы загорелся торговый центр "Новинский пассаж. "Вспышка жира произошла на втором этаже в вытяжке на кухне кафе в торговом центре "Новинский пассаж". В результате инцидента произошло небольшое возгорание и задымление", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/moskva/3943850

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