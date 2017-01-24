Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

Сто дней президента Трампа Список номинантов "Оскар-2017" Россия против Пугачевой Скандал с Марой Багдасарян Дом-2
Происшествия

За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер могли покушаться из-за афер мужа
Происшествия

Подробности нападения на жену соратника Чубайса

По предварительной информации, на Светлану Лернер было совершено покушение
партнеры
Вторник 24 января
Лента новостей
21:25
Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"
21:00
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"
20:53
Британцев признали политическими ортодоксами
20:19
В Москве горит торговый центр "Рио" (видео)
20:16
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
19:26
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" повторил судьбу "Титаника" на "Оскаре"
19:11
В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр
19:08
В мурманской поликлинике умерла пенсионерка
19:01
Трамп выгоняет чернокожих из Белого дома
18:49
Акушерка вылетела из скорой от столкновения с иномаркой
18:26
Чем известен новый российский миллиардер
18:11
Бывший ведущий "Суд идет" сознался в мошенничестве
18:04
Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
17:55
На юге Москвы похитили ребенка
17:51
Главная проблема Дамаска
17:42
Как успокоить плачущего малыша за пять секунд (видео)
17:40
Грустная Меланья Трамп стала хитом соцсетей
17:37
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)
17:37
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" выдали замуж
17:26
Россиян поджидает новая экономическая опасность
17:15
Дилеры захватывают рынок подержанных авто
17:08
"Рай" Кончаловского оставили без "Оскара"
17:06
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
16:56
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
16:48
Киркоров обратился с заявлением в полицию
16:43
Родные сломавшего позвоночник Степанова просят о помощи
16:38
Украинские нотариусы делают россиян бомжами
16:34
После обстрела женщины на МКАД возбудили дело
16:31
Терезу Мэй связали по рукам и ногам
16:27
Водитель погиб в аварии в Шереметьево
16:26
Володин поддержал декриминализацию побоев
16:18
Объявление номинантов Оскар-2017. Online
16:16
Значение имени Константин
16:14
Чубайс: Мы же такие "маньяки"
16:03
Исполнитель хита "Эти глаза напротив" оказался наркоманом
15:48
Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России
15:46
Русские актеры получили "Порно-Оскар"
15:42
Кадыров наградил Александра Маслякова
15:34
Страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться
15:32
МТС попалась на крупном обмане клиентов
15:25
Страсти по Витселю: Кого и почему разочаровал бельгиец
15:17
Малыш и Карлсон станут героями сериала
15:07
В России появился новый миллиардер
15:03
Москвичи стали меньше стоять в пробках
14:56
Россия готовит ответ на китайские ракеты у границ
14:55
Порошенко в Финляндии строит козни против России
14:38
Почему Меланья Трамп ненавидит мужа
14:36
Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа
14:35
Помолвленная Нюша похвасталась кольцом с бриллиантом
14:32
Детей Иванки Трамп окружает чужой антиквариат
14:27
В московской школе умерла 12-летняя девочка
14:18
Набравшую 15 кг Глюк'Ozу заподозрили в беременности
14:14
Страшное фото Грачевской
13:49
Мужу Королевой люто завидуют миллионеры
13:31
Володин призвал не раздувать межнациональный конфликт
13:29
В центре Москвы грабитель отобрал у девушки "лабутены"
13:24
Башаров рассказал о страшной болезни
13:23
Центр законотворчества повысит качество работы Госдумы
13:23
Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей (видео)
13:21
Полански не возглавит "Сезар" из-за дела об изнасиловании
13:14
Юноша попал в больницу после нападения двух подростков
13:10
Бывшая жена Джигарханяна: Виталина сделала из него посмешище
13:00
В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент
12:58
Сценаристку уволили за твит о сыне Трампа
12:52
Продюсер Максим Фадеев госпитализирован
12:49
Педофилам грозит пожизненный срок
12:49
Захарченко прятал миллионы у безработных подруг
12:46
Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ
12:25
В Сети поспорили о корабле-призраке на Москве-реке
12:20
"Читаэнергосбыт" тушит свет военным
12:13
Гонщица Багдасарян протаранила авто с беременной
12:13
Муж Бородиной с яйцами угодил в скандал
12:06
Мединский объявил войну голливудским фильмам
12:05
"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве
11:44
Укроп и петрушка помогут вылечиться от рака
11:42
В метро Москвы закроют несколько станций
11:39
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
11:38
"Пивная йога" покоряет мир
11:30
Где в России самые дешевые квартиры
11:25
"Антимайдан" проводит серию пикетов у офиса Навального
11:22
Разорившаяся Пластинина вышла замуж за бизнесмена (фото)
11:11
Украинские водители организовали блокаду Киева
11:06
Петров женится на Старшенбаум
10:43
61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз
10:40
Китай "побряцал" ракетами у границ России (видео)
10:28
Вскрылась корыстная подноготная петиции против Пугачевой
10:24
Россиян ждет резкий скачок цен на бензин
10:15
Женщину обстреляли из пистолета на МКАД
09:49
Телегин бросит работу из-за родившей Пелагеи
09:47
Порошенко готовит военную провокацию на февраль
09:33
При пожаре на юге Москвы пострадали два человека
09:20
Елена Проклова о конфликте с дочерью
09:19
Названа самая популярная у россиян соцсеть
09:19
Китай перебросил ракеты к границам России
09:09
Меркель предсказала будущее после прихода Трампа
09:08
Успех разведенной Бузовой не дает покоя Шнурову (видео)
08:47
Сколько получают звезды "Дома-2"
08:37
НАТО щелкнуло Порошенко по носу
08:31
Обама стыдливо потратил $221 млн в последние часы работы
08:09
В Польше рассекретили доклад о сближении с Россией

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Происшествия

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Жителей столицы напугал пожар в торговом центре "РИО" на юго-западе Москвы. Они публикуют в социальных сетях кадры с места аварии.
прочитано 757 раз

"Пожар в 20:28 был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – сообщается на официальной странице Twitter столичного управления МЧС.

Фильм с огоньком ������ #пожар #пожаррио #эвакуация

Видео опубликовано Ю.Г. — обратная сторона. (@garber_)

Однако пользователи социальных сетей успели испугаться из-за пожара в торговом центре. "Как страшно осознавать, что несколько часов назад была в РИО, который в эту минуту буквально горит дотла..." – пишет один из них в Twitter.

Фото: Дни.Ру

Ранее стало известно о причинах возгорания. "Пожар пластиковой обшивки фасада здания торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидирован. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. метров. Сотрудники МЧС проветривают помещения комплекса от дыма, пострадавших не выявлено", – цитирует ТАСС пресс-службу спасателей.

"Четыре пожарных машины не могли подъехать к месту – как обычно, пробки, машин еще на парковке понаставили", – сообщает источник радиостанции "Говорит Москва". Во время пожара из торгового центра было эвакуировано около 500 человек.

Напомним, 16 января 2017 года в центре Москвы загорелся торговый центр "Новинский пассаж. "Вспышка жира произошла на втором этаже в вытяжке на кухне кафе в торговом центре "Новинский пассаж". В результате инцидента произошло небольшое возгорание и задымление", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/moskva/3943850 

Фото: Дни.Ру

Новость дополняется.

Автор: Константин Улюкаев24 января 2017, 21:06

комментарии

Политика

Трамп выгоняет чернокожих из Белого дома
Киев жертвует Крымом ради изменника Януковича
Терезу Мэй связали по рукам и ногам
Британцев признали политическими ортодоксами

Шоу-бизнес

Звезда "Улиц разбитых фонарей" о тайной свадьбе
Киркоров обратился с заявлением в полицию
Родные сломавшего позвоночник Степанова просят о помощи
Исполнитель хита "Эти глаза напротив" оказался наркоманом

Проишествия

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Lifestyle

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" повторил судьбу "Титаника" на "Оскаре"
"Рай" Кончаловского оставили без "Оскара"
Объявление номинантов Оскар-2017. Online
Малыш и Карлсон станут героями сериала
Шоу-бизнес

Вскрылась корыстная подноготная петиции против Пугачевой

Обидчик Примадонны отлично пропиарился на скандале
Авто

Гонщица Багдасарян протаранила авто с беременной

Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Происшествия

За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер могли покушаться из-за афер мужа
Lifestyle

Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"

Режиссер прокомментировал отсутствие своего фильма "Рай" среди номинантов на кинопремию

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
"Пивная йога" покоряет мир
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами
В Татарстане выбрали самую красивую девушку

Спорт

Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)
Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге

Регионы

В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru