Мужчина поджег себя после разговора с возлюбленной

В Гатчинскую районную больницу в Ленинградской области с тяжелейшими ожогами был доставлен местный житель. Удалось выяснить, что ранним утром 25 февраля он подошел в дому сожительницы, прихватив с собой горючую жидкость. По данным Life.ru пара о чем-то поговорила, после чего мужчина неожиданно облил себя горючим и поджог. По факту произошедшего проводится проверка.