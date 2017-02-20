Лучшие российские регионы по качеству жизни

Эксперты составил ежегодный рейтинг регионов по качеству жизни. Лидирующие позиции в нем вновь заняли Москва и Санкт-Петербург.

Топ-5 лучших городов по качеству жизни совпадает с прошлогодним рейтингом, сообщает РИА Новости. На первое место вышла Москва с рейтингом в 76,54 балла из 100. Всего на 0,05 балла от столицы отстал Санкт-Петербург, занявший таким образом вторую строчку рейтинга.



Лидирующую тройку регионов замыкает Московская область, уровень жизни в которой уже значительно отстает от названных выше городов. Ее рейтинг составляет 68,55 балла. Несмотря на серьезное отставание по качеству жизни, пригороды столицы все равно остаются одними из лучших мест в России.

Вслед за ними в рейтинге идут Краснодарский край (61,97) и Республика Татарстан (61,82). Строчками в топе обменялись Воронежская область (58,87) и Ханты-Мансийский автономный округ (57,82), ранее стоявшие на восьмом и седьмом местах соответственно.

Абсолютным антилидером рейтинга остается Республика Тыва, набравшая 12,53 балла. Также среди аутсайдеров оказались Ингушетия, Калмыкия, Алтай и Еврейская автономная область. Наибольшее падение в рейтинге наблюдается у Омской области – она опустилась с 37 до 52 строчки.

Отметим, что рейтинг составлялся на основании ключевых показателей уровня жизни, таких как уровень экономического развития региона, доход на душу населения, обеспеченность различными видами услуг, климат и так далее. Всего эксперты учитывали 72 основных показателя, поделенных на одиннадцать различных групп.