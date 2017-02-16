Уличенный в краже школьник найден мертвым под Вологдой

Полиция города Бабаево в Вологодской области возбудила уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту гибели 14-летнего школьника, передает Flashnord. Тело мальчика обнаружил в его комнате младший брат. Родители попытались спасти ребенка, вызвали скорую помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть. Рядом с телом школьника была найдена предсмертная записка. В ней он просил прощения за поступок, а также за кражу, в которой был уличен несколькими часами раньше. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.