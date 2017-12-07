Развратная монахиня с леденцом возмутила жителей Иркутска

Реклама с эротично выглядящей монахиней возмутила жителей Иркутска. На обращение граждан отреагировало антимонопольное ведомство.

С жалобой на рекламный плакат местного сервиса по хранению вещей в управление Федеральной антимонопольной службы обратился молодой человек. Неравнодушного горожанина покоробил образ монахини с леденцом – она сообщала, что доверила компании свою девственность.

В свою очередь, в компании не видят в содержании плаката никакого оскорбления. "Логика простая. Монахиня – целомудренная женщина. Леденец ассоциируется с детством, невинностью. Невинность, девственность – это все в одном ряду. То есть, у нас мыслей оскорблять кого-то не было", - пояснил представитель сервиса на заседании УФАС.

Предприниматели еще больше подогрели ситуацию, запустив в соцсетях опрос. У пользователей поинтересовались, оскорбляет ли их подобная реклама. Однако эксперты из антимонопольного управления сочли это очередным рекламным ходом. В итоге баннеры пришлось заменить. На новых плакатах компании появилась маленькая девочка с леденцом, сообщающая, что хранит в сервисе детство для своей сестренки.

#Иркутск Верующих иркутян оскорбил баннер «Я храню свою девственность у этих ребят» pic.twitter.com/2vlzdSE77H — Владлен Дубравин (@DubravinNice) 7 декабря 2017 г.

Однако креатив иркутских рекламщиков на этом не исчерпал себя. В городе появился баннер местного фитнесс-клуба. Он сообщал, что "9 из 10 мужчин предпочитают спортивных женщин, а 1 предпочитает мужчин". УФАС усмотрело в этой рекламе пропаганду гомосексуализма и психологическое давление на тех, кто не занимается спортом. Баннер также пришлось убрать – несмотря на заверения владельцев клуба в том, что они пытались пропагандировать традиционную семью и здоровый образ жизни, сообщает Sibnovosti.ru.