Россиян предупредили об аномальных морозах

Прогноз погоды на наступившую неделю предоставила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, центр России окажется под влиянием сибирского антициклона, который несет с собой похолодание.

Столичный регион ждут морозные ночи. Практически на протяжении всей недели температура в темное время суток будет составлять от -2 до -7. Днем – от нуля до +3. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют в соседних с Московской областью регионах.

Атмосферный фронт с сильными снегопадами ушел из Ивановской, Тамбовской, Владимирской и Рязанской областей на восток Центральной России и в Поволжье, сообщает "Российская газета". Мокрый снег ожидается в Карелии, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях.

Похолодает и на юге. В Краснодарском крае, Ингушетии и Чеченской Республике пройдет сильный мокрый снег, который будет налипать на провода. В горах Северного Кавказа будет наблюдаться лавиноопасная ситуация. При этом в Сочи дневная температура будет довольно высокой – до +17.

На западе и северо-западе европейской территории при относительном тепле (от нуля до +5) жителей ждет дождь, мокрый снег, гололед. В Калининградской области неделя начнется с дождей, порывистого ветра. Температура в регионе будет составлять до +6.

Урал окажется под властью сибирского антициклона, что выразится в сухой погоде и умеренных, как и в центре России, морозах: от -4 до -9. Холоднее в Омской области – до -13.

Еще ниже столбик термометра упадет в Архангельской области. Уже в начале недели там будет наблюдаться днем температура -19... -24. Мороз добрался до Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Там отмечается понижение температуры до -17.

В Оймяконе дети пошли в школу при -50. А какая у вас #погода? pic.twitter.com/qqVkkxg6mY — Пятый канал Новости (@5tv) 23 ноября 2017 г.

Атмосферный фронт со снегом придет в Иркутскую область и Бурятию. Будет идти сильный снег, начнется метель, ветер усилится до 21 метра в секунду. Температура понизится до -15... -22.

Резкое похолодание придет 27 ноября в центральные районы Красноярского края: днем до -20, местами до -30. Ночи же вообще будут аномально морозными – до -38. В Якутии погода и того суровее – до -40. Ночью на востоке региона до -48.

Дальнему Востоку повезло чуть больше. Там не так холодно, но ветрено. В Хабаровском крае ветер до 12-17 метров в секунду. Ожидаются мокрый снег и гололед.