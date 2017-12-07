Подмосковная компания вложилась в социалку

Более десяти миллионов рублей потратила подмосковная компания в рамках своей программы социальной ответственности. Поддержку получили социальные, культурные и патриотические организации области.

В 2017 году компания-недропользователь "ТЭКА-сервис" выделила немалую сумму на программу социальной ответственности, сообщила генеральный директор подмосковной организации Ксения Федосеева.

"Программа социальной ответственности является важной составляющей в работе нашей компании. Мы стараемся оказывать комплексную ежемесячную поддержку организациям, которые занимаются поддержкой ветеранов и образованием подрастающего поколения, выделяем средства благотворительным организациям, которые занимаются реабилитацией тяжелобольных детей, а также поддерживаем спортивные организации, работающие на территории Одинцовского района", – пояснила Федосеева.

Известно, что только по итогам ноября 2017 года на благотворительность из бюджета компании ушло около миллиона 200 тысяч рублей. В частности, деньги были потрачены на организацию поездки местной софтбольной команды "Калита" на международные соревнования в Италию.

История дружбы предприятия с командой "Калита" насчитывает уже более 15 лет. В высшей софтбольной лиге России участвовали семь сильнейших команд страны. "Калита" заняла второе место впервые в истории Одинцовского района.

За счет социального бюджета компании был отремонтирован спортивный детский клуб армейского рукопашного боя в Кубинке. "В этом клубе занимаются 90 детей и подростков, это одно из немногих учреждений, которое в поселении является альтернативой улице в дополнительном образовании. Мы полностью поменяли окна и провели остекление помещения", – сообщили в компании.

"ТЭКА-сервис" занимается добычей полезных ископаемых из сухих и обводненных карьеров. Компания продает на рынке песок, щебень, торф и чернозем. Также она оказывает услуги по рекультивации нарушенных земель, ведению земляных работ, сносу зданий и утилизации строительных отходов на своих полигонах.