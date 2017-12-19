В Хабаровске филиппинского моряка осудили за убийство

Хабаровский краевой суд признал гражданина Филиппин виновным в убийстве двух своих соотечественников и приговорил его к 12 годам строгого режима, передает газета "Известия". Преступление произошло в нейтральных водах в Беринговом море. Подсудимый и его жертвы распивали спиртные напитки в каюте судна "Юго-Восток 3", приписанного к порту Советская Гавань, передает РИА ФАН. В компании произошел конфликт, в результате которого моряк нанес своим коллегам несовместимые с жизнью ножевые ранения.

