Убийца спрятал тело жертвы с помощью детской коляски

В городе Черняховск Калининградской области в суд передано дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомой, передает Flashnord. По версии обвинения, в конце апреля мужчина распивал спиртное в компании подруги, когда между ними возникла ссора. В результате он дважды ударил женщину ножом в грудь. От полученных травм она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело на детской коляске и выбросил в реку Анграпу. Туда же он выкинул орудие преступления. Труп был обнаружен в реке в черте поселка Заовражное лишь 27 мая. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако благодаря кропотливой работе полиции был установлен подозреваемый.