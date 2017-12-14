Под Москвой пенсионерка пыталась потушить пожар и умерла

В подмосковных Химках пожилая женщина погибла, пытаясь самостоятельно потушить пожар. ЧП произошло на Юбилейном проспекте, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, в квартире загорелся провод от стиральной машины, пенсионерка хотела потушить его водой из тазика и вылила жидкость на провод. В результате женщина получила удар током и погибла.
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