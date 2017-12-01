Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей

Жуткая история произошла в городе Алапаевске Свердловской области. В местной больнице труп больного пролежал два дня, разложившись до такой степени, что мужчину пришлось хоронить в закрытом гробу.

Жителю поселка Егоршино Виктору Х. стало плохо 15 ноября. Однако вызванная скорая помощь к нему не приехала. Его на своей машине в больницу Артемовского отвез друг. Там врачи поставили пациенту диагноз "инсульт" и переправили в горбольницу Алапаевска.

Виктор скончался 19 ноября. Медики посоветовали родным обратиться в артемовскую компанию "Ритуал-сервис". Сестра умершего 20 ноября привезла его одежду и документы в морг Алапаевска, но тело еще не поступило. На следующий день семья созвонилась с "ритуальщиками", но им сказали, что труп еще не поступил в морг, передает Ura.ru.

В итоге родственники Виктора узнали, что его тело два дня лежало в больнице под лестницей и сильно разложилось. В результате хоронить скончавшегося пришлось в закрытом гробу.

"По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства смерти мужчины. Проверяются условия, в которых хранилось его тело", – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга. В свою очередь пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков заявил, что тело пациента хранилось вовсе не под лестницей, а в специально оборудованном помещении для трупов, где поддерживается необходимая температура.