В московском онкоцентре внезапно умерли два пациента

В здании Российского онкологического центра имени Блохина за день скончались два пациента – 55-летний Анатолий Иванович и 73-летняя Альбина Федоровна. Первый умер на приеме у врача, вторая – на выходе из клиники.

Специалисты пытались спасти больных, но усилия оказались напрасными. У обоих была тяжелая форма онкологического заболевания, сообщает сайт "Московский комсомолец".