В столичной больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи

В приемном покое Боткинской больницы скончался пациент, который за четыре часа так и не дождался медицинской помощи. Трагедия произошла еще 14 августа, но следственным органам о произошедшем стало известно только спустя месяц – 13 сентября, пишет Лента.ру.

Как установили правоохранители, москвич вызвал домой скорую помощь. Медики поставили ему диагноз "двусторонняя пневмония" и в сопровождении жены отвезли в приемный покой больницы, где мужчина и скончался.

Между тем Росздравнадзор проведет проверку после поступления информации о смерти мужчины во время ожидания помощи в приемном покое Боткинской больницы. Все обстоятельства трагедии устанавливаются, передает "Газета.ру".