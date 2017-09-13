В столичной больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи

В приемном покое Боткинской больницы скончался пациент, который за четыре часа так и не дождался медицинской помощи. Трагедия произошла еще 14 августа, но следственным органам о произошедшем стало известно только спустя месяц – 13 сентября, пишет Лента.ру.
Как установили правоохранители, москвич вызвал домой скорую помощь. Медики поставили ему диагноз "двусторонняя пневмония" и в сопровождении жены отвезли в приемный покой больницы, где мужчина и скончался.
Между тем Росздравнадзор проведет проверку после поступления информации о смерти мужчины во время ожидания помощи в приемном покое Боткинской больницы. Все обстоятельства трагедии устанавливаются, передает "Газета.ру".
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