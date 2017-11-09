При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок

Стала известна новая информация о пострадавших при обрушении дома в Ижевске. В результате трагедии погиб ребенок и 60-летняя женщина.

Кроме того, из-под завалов извлекли еще двоих погибших, никакой информации о нем не сообщается. "Пока достали четверых, к сожалению, они мертвы. Число пострадавших подсчитывается", – приводит ТАСС слова заместителя начальника республиканского управления Росгвардии Николая Мерзлякова.

По информации Интерфакса, количество пострадавших достигло четырех человек Последней из под завалов вытащили девушку. Врачи диагностировали у нее шок 1-2 степени, множественные переломы ребер и травму головы. Двух доставленных ранее в больницу 15-летних подростков отпустили после осмотра специалистами. Еще одним пострадавшим стал спасатель – у него переломы пальцев и рваные раны. Поисковые работы под завалами продолжаются.

Напомним, днем 9 ноября в Ижевске, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской, обрушилась угловая секция жилого девятиэтажного дома. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук взрыва. На месте работают экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена.Владимиру Путину уже доложили о трагедии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Да, конечно, президент проинформирован".

Публикация от Alexander�� (@cherezov18) Ноя 9 2017 в 5:02 PST

По информации ТАСС, в обрушившемся подъезде проживало 99 человек. По предварительной версии, причиной аварии стал взрыв бытового газа. В МЧС считают, что эпицентр взрыва находился на втором или третьем этаже. После детонации дом начал "складываться". После обрушения и взрыва начался пожар.

Сейчас дом отключили от электричества, водо– и газоснабжения. На завалах трудятся более 220 человек и 60 единиц спецтехники. МЧС полагает, что под тоннами обломков могут находиться приблизительно 10-15 человек. К их поискам привлекли кинологов.