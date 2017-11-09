Очевидцы в ужасе от взрыва в девятиэтажке в Ижевске

Стали известны первые свидетельства очевидцев обрушения дома в Ижевске. По их словам, взрыв был невероятной силы.

Об этом в разговоре с RT рассказал Алексей Чулков, который в момент ЧП парковал машину неподалеку. Он сообщил, что от сильной взрывной волны его автомобиль подбросило. "Хлопок был очень мощный. Думаю, в соседних зданиях стекла повыбивало и трясло основательно. На углу этого дома поднимался дым оранжево-серого цвета", – вспоминает очевидец.

Ему вторит другой свидетель взрыва – Станислав. В интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал, что в момент случившегося ехал с работы мимо рокового дома. "Стояли на светофоре, услышали громкий хлопок и вспышку, где-то на верхних этажах показалось. Сразу же пошло задымление сильное", – рассказал он.

Станислав предполагает, что причиной взрыва был бытовой газ: "Взрыв был специфический – сильный хлопок. И вспышка была не такая большая, и пожара как такового не было. Когда уже все обвалилось, небольшой был пожар".

Другой очевидец произошедшего, Даниил, рассказал, что от взрыва подъезд сложился как карточный домик. К дому сразу стали подбегать прохожие. "Мы остановились и подошли ближе к дому. Вроде, голосов пострадавших, просящих о помощи, не было. Видели только девушку, которой осколком, видимо, попало по голове, кровь бежала. Ей оказали сразу же медицинскую помощь", – вспоминает он.

Напомним, днем 9 ноября в Ижевске, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской, обрушилась угловая секция жилого девятиэтажного дома. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук взрыва. На месте работают экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена. По предварительным данным, спасатели обнаружили двух погибших. Под завалами остаются люди. Также известно о двух пострадавших 15-летних подростках.