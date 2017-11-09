Шокирующее видео взрыва в девятиэтажке в Ижевске

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент взрыва, после которого обрушилась секция девятиэтажного жилого дома в Ижевске. На записи видна яркая огненная вспышка.

Продолжение: Очевидцы в ужасе от взрыва в девятиэтажке в Ижевске

Обрушение угловой секции девятиэтажки произошло на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске. Очевидцы утверждают, что перед этим прогремел взрыв. Вскоре в Сети появилось видео, подтверждающее эту версию.

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Камеры наружного наблюдения зафиксировали яркую огненную вспышку, после которой был уничтожен целый подъезд с первого по девятый этажи. Запись опубликовал Life.ru.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Территория вокруг дома огорожена. Из других подъездов эвакуировали около 500 жильцов девятиэтажки. В рухнувшей секции жили 99 человек.

Согласно последним данным, из-под завалов вытащили трех пострадавших. Также известно об одном погибшем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Публикация от Alexander�� (@cherezov18) Ноя 9 2017 в 5:02 PST

Экстренные службы не называют причин случившегося. В качестве одной из главных версий рассматривается взрыв газа. "Ехал тогда в троллейбусе. Думал, что он перевернется... Было просто жесть. Очень мощный взрыв", – описал произошедшее один из очевидцев.

Подробности ЧП устанавливаются. Сообщается, что под завалами остаются люди.