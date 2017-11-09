В Ижевске после взрыва обрушилась секция девятиэтажного дома

На перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской обрушилась угловая секция жилого девятиэтажного дома. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук взрыва.

Подъезд одного из жилых домов в Ижевске полностью обвалился, передает Telegram-канал Mash. ЧП случилось на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Сообщается, что на первом этаже находился детский центр "Эрудит". Подробности произошедшего устанавливаются. Под завалами могут находиться десятки человек.

Публикация от Alexander�� (@cherezov18) Ноя 9 2017 в 5:02 PST

Очевидцы слышали перед обрушением громкий хлопок. "Ехал тогда в троллейбусе. Думал, что он перевернется... Было просто жесть. Очень мощный взрыв", – написал в Сети один из свидетелей происшествия. На месте работают экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена.

Сообщается, что из-под завалов извлечен один пострадавший. Его отправили в больницу. По предварительным данным, спасатели обнаружили одного погибшего. Под завалами остаются люди. Также известно о двух пострадавших 15-летних подростках.

Публикация от Kseniya Gai 7 07 (@ksenia_gai1892) Ноя 9 2017 в 5:09 PST

Пользователи Сети, оказавшиеся на месте трагедии, делятся фотографиями ужасающих последствий обвала жилого дома. Целая секция девятиэтажки оказалась полностью уничтожена.

Публикация от LENA LENSKAYA (@vlenalenskaya) Ноя 9 2017 в 5:21 PST

Экстренные службы пока не называют причин произошедшего. По предварительным данным, обвал мог произойти из-за взрыва газа.

Как видно из роликов, снятых очевидцами практически сразу после ЧП, из-за обрушения подъезда облако пыли распространилось в радиусе 100 метров. Движение на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской оказалось парализовано.