В Ижевске после взрыва обрушилась секция девятиэтажного дома
Подъезд одного из жилых домов в Ижевске полностью обвалился, передает Telegram-канал Mash. ЧП случилось на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Сообщается, что на первом этаже находился детский центр "Эрудит". Подробности произошедшего устанавливаются. Под завалами могут находиться десятки человек.
Очевидцы слышали перед обрушением громкий хлопок. "Ехал тогда в троллейбусе. Думал, что он перевернется... Было просто жесть. Очень мощный взрыв", – написал в Сети один из свидетелей происшествия. На месте работают экстренные службы, территория вокруг дома оцеплена.
Сообщается, что из-под завалов извлечен один пострадавший. Его отправили в больницу. По предварительным данным, спасатели обнаружили одного погибшего. Под завалами остаются люди. Также известно о двух пострадавших 15-летних подростках.
Пользователи Сети, оказавшиеся на месте трагедии, делятся фотографиями ужасающих последствий обвала жилого дома. Целая секция девятиэтажки оказалась полностью уничтожена.
Экстренные службы пока не называют причин произошедшего. По предварительным данным, обвал мог произойти из-за взрыва газа.
Как видно из роликов, снятых очевидцами практически сразу после ЧП, из-за обрушения подъезда облако пыли распространилось в радиусе 100 метров. Движение на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской оказалось парализовано.
Они не смогли разобраться, кто кого пригласил на мюзикл
Прославленный режиссер дал откровенное интервью
Крик души Иланы Юрьевой
Поводов приложиться к бутылке у дочери Гурченко было достаточно