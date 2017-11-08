Россиянин задушил маленького сына назло жене

Нижегородец из ревности задушил пасынка. Мужчина решил, что его любовница больше любит ребенка.

Поводом для такого вывода стала невинная фотография в социальной сети женщины. Она выложила снимок своего четырехлетнего отпрыска с подписью "мой любимый мужчина". После этого ее сожитель устроил сцену ревности. Забрав мальчика из детского сада, он задушил его, а тело спрятал. Отметим, что по другой версии, распространяемой некоторыми СМИ, мужчина задушил ребенка дома, на глазах у женщины, после чего добровольно сдался полиции.

Сейчас 34-летний обвиняемый задержан. Останки ребенка были найдены в одном из гаражей города. По информации СМИ, с телом мальчика работают медэксперты – они устанавливают причину и дату смерти. Как сообщает знакомая потерявшей сына женщины, трагедию можно было предотвратить. По ее словам, полиция отказалась принимать заявление о пропаже ребенка, которое мать написала в тот роковой день.

"Ей сказали, что это семейные дела. И лишь в воскресенье муж написал, где найти тело сына, – в гаражном массиве. Она отправилась туда и увидела тело ребенка. Если бы полицейские вовремя отреагировали, можно было бы предотвратить беду. В конце концов, установить его местоположение было возможно благодаря мобильному телефону", – цитирует сайт НТВ.Ru подругу женщины.

К сожалению, убийства, совершенные на почве ревности, происходят регулярно. Так, 7 октября 75-летний мужчина застрелил свою жену из револьвера "Наган". Преступление произошло в частном доме одной из деревень Жуковского района Калужской области.

А 18 октября полиция подмосковного Королева задержала мужчину. Он обвиняется в убийстве гражданского мужа своей бывшей жены. По информации правоохранительных органов, подозреваемый ворвался в квартиру экс-супруги. Пара развелась несколько месяцев назад. Мужчина хотел вернуть девушку и их 11-летнюю дочь. Однако дверь ему открыл любовник бывшей жены.