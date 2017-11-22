На курорте в Кузбассе нашли мертвого туриста

На горе Зеленой на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области турист из Новосибирска обнаружил в снегу тело человека, передает РИА ФАН. По предварительным данным, 59-летний житель Тюмени приехал на отдых с друзьями. Компания спускалась по несанкционированной трассе. К подножию пришли все, кроме него. Друзья принялись вызывать пропавшего мужчину по рации. К тому моменту его тело уже обнаружил другой турист. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

