Буря сбивала с ног идущих из школы детей

Группа школьников из села Русское Устье в Якутии оказалась в центре снежной бури по пути домой с уроков. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до 15 градусов мороза.

Происходящее снял один из очевидцев. На записи видно, что дети с трудом стоят на ногах под порывами ветра и спешат скорее ухватиться за что-нибудь. При этом видимость не превышала десятка метров. Впрочем, школьники, судя по их голосам, разгула стихии не испугались, а некоторые даже развеселились. Отметим, компанию ребятам составила собака.

Возможно, причиной хорошего настроения учеников местной школы стало решение администрации в связи с непогодой отпустить их с занятий пораньше. На следующий день детский сад и школа в поселке были закрыты, передает OaNews. Обычно это практикуется при понижении температуры до -40 градусов, однако тут администрация не стала дожидаться похолодания.