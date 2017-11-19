Володин открыл стелу города воинской славы в Калаче-на-Дону

Стела города воинской славы торжественно открылась в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. В мероприятии принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты нижней палаты парламента и местные представители органов власти.

Выступая на торе6тсвенной церемонии открытия стелы, Вячеслав Володин напомнил, что сегодня отмечается 75-я годовщина событий, которые стали одним из ключевых событий в противостоянии с гитлеровскими войсками. "Исход сражения Великой Ответственной войны был предрешен здесь, на Калаче. Именно 19 ноября 1942 года три фронта объединили свои усилия и уже через три дня замкнули кольцо вокруг группировки, в которое попали сотни тысяч солдат и офицеров фашистского вермахта", – подчеркнул спикер Госдумы.



По словам Володина, этот момент положил начало "трудному и кровопролитному пути по освобождению нашей Родины". Именно здесь, в Калаче-на-Дону, было положено начало разгрому фашистской Германии, сказал председатель нижней палаты парламента.

Он напомнил, что из полутора тысяч участников бойцов бригады, защищавшей Калач-на-Дону, в живых остались лишь 126 человек. "Но они сделали все, чтобы остановить врага и не пустить его к Сталинграду", – сказал Володин и напомнил что все россияне должны помнить защитников Отечества. Открывая стелу, Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложили цветы к монументу.

В честь памятной даты сегодня на главной площади Калача-на-Дону пройдет ряд торжественных мероприятий. К торжеству на местном стадионе организована выставка военной техники и образцов вооружения, сообщает ТАСС. Завершится это день праздничным гала-концертом, апогеем которого станет артиллерийский салют и фейерверк.

Отметим, что по данным местных властей, Калач-на-Дону начал готовиться к празднованию еще три года назад. За это время на благоустройство района было потрачено свыше миллиарда рублей. Эти деньги пошли в том числе, на ремонт дорог, реконструкцию социальных и культурных учреждений, благоустройство парков и придомовых территорий.

Калач-на-Дону стал городом воинской славы в соответствии с указом президента Владимира Путина в честь 75-летнего юбилея начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. В Калаче-на-Дону 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция.