Володин открыл стелу города воинской славы в Калаче-на-Дону
Выступая на торе6тсвенной церемонии открытия стелы, Вячеслав
Володин напомнил, что сегодня отмечается 75-я годовщина событий, которые стали
одним из ключевых событий в противостоянии с гитлеровскими войсками. "Исход
сражения Великой Ответственной войны был предрешен здесь, на Калаче. Именно 19
ноября 1942 года три фронта объединили свои усилия и уже через три дня замкнули
кольцо вокруг группировки, в которое попали сотни тысяч солдат и офицеров
фашистского вермахта", – подчеркнул спикер Госдумы.
По словам Володина, этот момент положил начало "трудному и кровопролитному пути по освобождению нашей Родины". Именно здесь, в Калаче-на-Дону, было положено начало разгрому фашистской Германии, сказал председатель нижней палаты парламента.
Он напомнил, что из полутора тысяч участников бойцов бригады, защищавшей Калач-на-Дону, в живых остались лишь 126 человек. "Но они сделали все, чтобы остановить врага и не пустить его к Сталинграду", – сказал Володин и напомнил что все россияне должны помнить защитников Отечества. Открывая стелу, Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложили цветы к монументу.
В честь памятной даты сегодня на главной площади Калача-на-Дону пройдет ряд торжественных мероприятий. К торжеству на местном стадионе организована выставка военной техники и образцов вооружения, сообщает ТАСС. Завершится это день праздничным гала-концертом, апогеем которого станет артиллерийский салют и фейерверк.
Отметим, что по данным местных властей, Калач-на-Дону начал готовиться к празднованию еще три года назад. За это время на благоустройство района было потрачено свыше миллиарда рублей. Эти деньги пошли в том числе, на ремонт дорог, реконструкцию социальных и культурных учреждений, благоустройство парков и придомовых территорий.
Калач-на-Дону стал городом воинской славы в соответствии с указом президента Владимира Путина в честь 75-летнего юбилея начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. В Калаче-на-Дону 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция.
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