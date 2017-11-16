Володин поставил на место комиссара Совета Европы

Спикер Госдумы прокомментировал слова комиссара Совета Европы Нилса Муйжниекса, назвавшего поправки о возможности признания СМИ иностранными агентами "новыми ограничениями на свободу средств массовой информации". Вячеслав Володин посоветовал ему отказаться от политики двойных стандартов в этом вопросе, напомнив, что Россия лишь приняла зеркальные меры в ответ на действия США.

Председатель нижней палаты российского парламента отреагировал на заявление комиссара Совета Европы Нилса Муйжниекса относительно принятых Госдумой поправок, позволяющих причислять средства массовой информации к иностранным агентам. На его слова о том, что одобренный законопроект якобы "вводит новые ограничения на свободу СМИ" Вячеслав Володин посоветовал сначала обратить внимания на то, что делает Вашингтон.



"Считаю, что комиссар Совета Европы по правам человека должен был высказывать сожаление по поводу действий американских властей, которые без всяких оснований внесли RT America в список иностранных агентов за их объективную, профессиональную и эффективную работу", – заявил он "Интерфаксу". Именно такая реакция СЕ была бы правильной, заявил спикер Госдумы, напомнив, что Россия является членом Совета Европы.

Давление американских властей на работающие в США российские СМИ, напомнил Вячеслав Володин, началось, несмотря на то, что "никаких конкретных претензий в адрес наших СМИ со стороны американских властей высказано не было". В такой ситуации, подчеркнул председатель нижней палаты, российский парламент лишь принял "зеркальные меры" в ответ на действия Соединенных Штатов.

"Комиссару по правам человека хотелось бы посоветовать не проводить политику двойных стандартов".

Напомним, ранее Нилс Муйжниекс прокомментировал принятие Госдумой поправок, позволяющих причислять некоторые средства массовой информации к иностранным агентам. "Эти новые ограничения на свободу СМИ вызывают крайнее сожаление", – сказал комиссар Совета Европы по правам человека

Напомним, 15 ноября депутаты Госдумы приняли поправки, которые позволяют объявлять некоторые СМИ иностранными агентами. Эксперты полагают, что в их число могут попасть: американский телеканал CNN, радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свобода".