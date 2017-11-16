Володин поставил на место комиссара Совета Европы

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
партнеры
Четверг 16 ноября
Лента новостей
18:34
НАТО в шоке от российского оружия
18:21
Инопланетянам назначили время встречи
18:02
Американцев призвали готовиться к ядерной войне
17:50
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
17:37
Неуправляемая фура вылетела в кювет в Подмосковье (видео)
17:34
Санкционный сыр приравняют к оружию
16:54
Подростки до смерти забили пенсионера за непонятные просьбы
16:48
Россиянка рассчиталась с долгами ради свидания с испанцем
16:47
Москва приросла "Народными гаражами"
16:41
Госдума ужесточает ответственность за вербовку террористов
16:36
Предателя Родченкова решили расстрелять
16:23
Москвичей напугали ледяным апокалипсисом
15:58
Главный концерт страны "Песня года" пройдет в Олимпийском
15:50
Когда Украина отдаст России "долг Януковича"
15:46
Москвича зарубил мечом собственный сын
15:45
Лидер "Океана Эльзы" побил Порошенко
15:34
Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове
15:18
Жестокое избиение школьницы в Удмуртии (видео)
15:12
Горбачева назначили министром транспорта
15:03
Юная модель продала девственность за 2,5 миллиона евро
15:03
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата
15:00
Пенсионеров успокоили после провокации Кудрина
14:52
Кто испортил футбольный праздник в "Лужниках"
14:51
Завистливая няня убила мать троих детей
14:21
Чудесное спасение Жасмин при крушении самолета
14:16
Выдающийся российский пианист Дмитрий Алексеев выступит в Московской консерватории
14:15
Мособлдума уладит конфликт экологов и недропользователя
14:09
Обиженную Бузову выставили на посмешище
14:08
Украина опозорилась из-за котика
13:44
В Москве объявлены победители Международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2017
13:37
В Сети подняли на смех казахскую "мисс Орал"
13:32
Рынска встала грудью за Дюжева в войне с быдлом
13:29
Над проспектом Андропова появится стеклянный переход
13:23
В Москве состоялся первый Всероссийский форум и премия "Женщина имеет значение"
13:16
Мучительную смерть известного певца снял на видео лучший друг
12:43
Мошенница полтора года прятала труп матери ради пенсии
12:42
Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
12:38
Боярский публично плюнул на выскочку Бузову
12:29
Российское молоко приобретет синий оттенок
12:13
В Россию пришла эпидемия чумы
11:57
Жуткое фото больной анорексией звезды "Дома-2"
11:48
Найден способ замедлить старение
11:43
В столице погибла дочь старшего прокурора
11:40
Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву
11:37
В Москве хотят назвать улицу в честь актера Шаповалова
11:19
В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника" (видео)
11:17
В Москве при странных обстоятельствах умер сотрудник МИДа
11:04
Известный рэпер ушел из жизни в 21 год
10:57
Волочкова грязно обругала молодого любовника
10:55
В России обвалились цены на iPhone 8 Plus
10:47
Падение метеорита на город попало на видео
10:42
На станциях МЦК появятся кофейни и аптеки
10:14
Религиозная мать двоих детей стала звездой порно
10:14
В честь важной даты дочь показала раритетный снимок Глаголевой
10:09
Российские футболисты признаны худшими на ЧМ-2018
09:42
Игорь Корнелюк: Было очень тяжело!
09:41
Разработана лучшая диета от бессонницы
09:38
В Петербурге иностранец изнасиловал школьницу
09:28
Обнаружена неожиданная опасность соли
09:16
Китайских геев "пытают" электричеством
08:50
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
08:48
"Денег на пособия нет": Кудрин объяснил повышение пенсионного возраста
08:41
В центре Москвы появилась новая выделенная полоса
08:38
Александр Малинин откровенно об измене жены
07:49
На серой ветке московского метро произошел сбой
21:59
Скончалась известная российская актриса
21:57
Жуков из "Руки Вверх!" оправдался за людоедство
21:53
На севере Москвы из горящей многоэтажки спасли 12 человек
21:47
Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью
21:41
Пенсионер избил напавшего на него внука
21:15
Работающий за копейки Дюжев обиделся на россиян
21:13
В Москве построят новую ветку наземного метро
20:50
Молодой жене Джигарханяна устроили неприятный сюрприз
20:49
На что Тарасов идет ради Бузовой
20:34
В Прикамье издевались над пациентом травмпункта (видео)
20:25
"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США
20:15
"Моложавая мама": Пугачева объяснила свои экстремальные наряды
20:12
Киркоров раскрыл музыкальные предпочтения Путина
19:41
Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
19:25
После свадьбы Самбурская пошла на риск
19:23
При пожаре в Химках погиб человек
18:59
История любви Самбурской и молодого актера
18:54
Астрономы нашли пригодную для жизни планету
18:40
Синоптики дали совет депрессивным москвичам
18:21
Безумные регионы: в Нижнем Новгороде сломалась половина автобусов
18:16
В многоэтажке в Химках взорвался газ (видео)
18:14
Купить подарки на Новый год
18:13
Какие страны выбирают путешественники на Новый год
18:06
Убийца "пьяного" мальчика избежала тюрьмы
17:57
Три секрета хорошего секса
17:43
"Победа" отменила ограничения на ручную кладь
17:43
Взбешенная Волочкова закатила истерику из-за звезды "Дома-2"
17:35
Звезды мировой гастрономии едут в Крым
17:35
Ракета с Ту-160М2 улетит на пять тысяч километров
17:23
Житель Подмосковья в ссоре зарезал престарелого отца
17:16
За 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз
16:56
Ани Лорак разрыдалась под шум толпы украинцев
16:53
Располневшая певица МакSим прячется за пышными платьями
16:49
Киев – Брюсселю: Скажите, за что мы воюем
16:46
Толкалина о ситуации с Дюжевым: Артист имеет право на нервный срыв
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Александр Малинин откровенно об измене жены
Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах
Политика

Володин поставил на место комиссара Совета Европы

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Спикер Госдумы прокомментировал слова комиссара Совета Европы Нилса Муйжниекса, назвавшего поправки о возможности признания СМИ иностранными агентами "новыми ограничениями на свободу средств массовой информации". Вячеслав Володин посоветовал ему отказаться от политики двойных стандартов в этом вопросе, напомнив, что Россия лишь приняла зеркальные меры в ответ на действия США.

Продолжение: Госдума ужесточает ответственность за вербовку террористов
прочитано 654 раза

Председатель нижней палаты российского парламента отреагировал на заявление комиссара Совета Европы Нилса Муйжниекса относительно принятых Госдумой поправок, позволяющих причислять средства массовой информации к иностранным агентам.  На его слова о том, что одобренный законопроект якобы "вводит новые ограничения на свободу СМИ" Вячеслав Володин посоветовал сначала обратить внимания на то, что делает Вашингтон.

ПО ТЕМЕ

Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США

Какие СМИ могут признать иностранными агентами

Госдума приняла поправки о СМИ – иностранных агентах

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Считаю, что комиссар Совета Европы по правам человека должен был высказывать сожаление по поводу действий американских властей, которые без всяких оснований внесли RT America в список иностранных агентов за их объективную, профессиональную и эффективную работу", – заявил он "Интерфаксу". Именно такая реакция СЕ была бы правильной, заявил спикер Госдумы, напомнив, что Россия является членом Совета Европы.

Давление американских властей на работающие в США российские СМИ, напомнил Вячеслав Володин, началось, несмотря на то, что "никаких конкретных претензий в адрес наших СМИ со стороны американских властей высказано не было". В такой ситуации, подчеркнул председатель нижней палаты, российский парламент лишь принял "зеркальные меры" в ответ на действия Соединенных Штатов.

"Комиссару по правам человека хотелось бы посоветовать не проводить политику двойных стандартов".

Напомним, ранее Нилс Муйжниекс прокомментировал принятие Госдумой поправок, позволяющих причислять некоторые средства массовой информации к иностранным агентам. "Эти новые ограничения на свободу СМИ вызывают крайнее сожаление", – сказал комиссар Совета Европы по правам человека

Напомним, 15 ноября депутаты Госдумы приняли поправки, которые позволяют объявлять некоторые СМИ иностранными агентами. Эксперты полагают, что в их число могут попасть: американский телеканал CNN, радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Автор: Дмитрий Куклин16 ноября 2017, 16:27

Политика

Трампа сгубила бутылка (видео)
Киев призвал к диверсиям против "подлого" Лукашенко
Путин сделал Порошенко предложение
Собчак водит за нос своих избирателей

Шоу-бизнес

Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру (видео)
На Шубскую набросились из-за измен мужа Глаголевой
Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове
Обиженную Бузову выставили на посмешище

Проишествия

Мучительную смерть известного певца снял на видео лучший друг
Скончалась известная российская актриса
В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата

Lifestyle

В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника" (видео)
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
Шоу-бизнес

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой

Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Шоу-бизнес

Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью

Поклонники заметили признаки старения звезды

Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове

Фото артистов в провинциальном кафе произвело фурор
Hi-tech

Инопланетянам назначили время встречи

Человечество получит доказательства существования внеземной жизни в ближайшие десятилетия

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
История любви Самбурской и молодого актера
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила 68-летнего Ричарда Гира
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала

Спорт

Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву
Российские футболисты признаны худшими на ЧМ-2018
"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США
Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина

Регионы

Завистливая няня убила мать троих детей
Чудесное спасение Жасмин при крушении самолета
Мошенница полтора года прятала труп матери ради пенсии
Пенсионер избил напавшего на него внука
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru