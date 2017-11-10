На Урале КамАЗ насмерть задавил ребенка

Вечером 10 ноября на четвертом километре дороги Студенческий – Белореченский на территории городского округа Заречный под Екатеринбургом КамАЗ с отвалом для уборки снега насмерть сбил 12-летнюю девочку, передает портал E1.ru. Ребенок умер до приезда скорой помощи. По предварительным данным, девочка шла по краю проезжей части. Сообщается, что она была в темной одежде без светоотражающих элементов. Ребенок в одиночку возвращался от подруги. По дороге ей необходимо было пройти порядка шести километров.