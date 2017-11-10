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Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой

Фото: dni.ru
В Сети появилась запись с камер наружного наблюдения, которая сняла нападение двух человек на менеджера "Газпрома". Со множественными травмами мужчина доставлен в больницу.
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Само нападение произошло вечером 9 ноября. Видео, опубликованное "РЕН ТВ", позволяет понять, что произошло возле жилого дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. На записи видно, как к менеджеру "Газпрома" подбежали двое мужчин и принялись избивать его металлической арматурой, после чего скрылись. В больнице у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы головы, переломы рук и ног.

Автор: Геннадий Куприянов10 ноября 2017, 20:38

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