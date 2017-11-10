Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми
На записи с камер наружного наблюдения, установленных на объекте ЛУКОЙЛа, видно, что занятый на работах автомобиль начал заваливаться. После обрыва троса кабину грузовика смяло рухнувшим краном. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. В момент ЧП на установке работали два человека. К счастью, им удалось отбежать от конструкции и не попасть под удар. В результате произошедшего никто не пострадал.
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