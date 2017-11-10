Под Хабаровском предотвратили крупный теракт

Сотрудники ФСБ обнаружили в заброшенном здании на окраине Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае готовое самодельное взрывное устройство, передает Telegram-канал Mash. По всей видимости, устройство планировалось привести в действие в месте массового скопления людей – снаружи оно было облеплено металлическими шариками, болтами и гайками.